Hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Họp báo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đồng chủ trì.

Các đại biểu tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đến nay, cả nước đã chuẩn bị hơn 400 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cả 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai, tập trung vào công tác tuyên truyền, bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động tại cộng đồng.

Các hoạt động nổi bật gồm: Vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam từ ngày 1-11; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” và Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII.

Đặc biệt, sáng 24-11, Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến thu hút 50.000 khán giả, kết hợp bắn pháo hoa tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Họp báo được trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) đến điểm cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tại Thái Nguyên, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc, diễn ra từ ngày 18 đến 24-11. Điểm nhấn là Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ nhất, tổ chức trong hai ngày 22 và 23-11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, với các hoạt động trình diễn di sản văn hóa, thi đấu thể thao truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa văn hóa ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống cộng đồng.