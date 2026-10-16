Hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham gia Hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị. (Ảnh: Minh Vân)

Tại Báo và PTTH Lâm Đồng, hơn 400 cán bộ, viên chức, người lao động tham dự tại 3 điểm cầu ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Phú Thủy và phường Bắc Gia Nghĩa. Các điểm cầu tổ chức học tập nghiêm túc, bảo đảm thành phần tham dự theo yêu cầu.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Bắc Gia Nghĩa tham gia hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Theo chương trình, hội nghị triển khai 6 chuyên đề, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu Báo và PTTH Lâm Đồng theo dõi các chuyên đề do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày tại hội nghị

Các chuyên đề đề cập yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Hội nghị cũng quán triệt nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Một chuyên đề tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh được triển khai thành chuyên đề riêng.

Lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hội nghị đồng thời quán triệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham gia hội nghị. (Ảnh: Minh Vân)

Chuyên đề cuối cùng đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời đề cập dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng theo dõi hội nghị tại điểm cầu phường Bắc Gia Nghĩa

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động, bảo đảm triển khai nghị quyết đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở Phú Thủy tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị. (Ảnh: Minh Vân)

Qua học tập, cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, vận dụng nội dung nghị quyết vào công tác chuyên môn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia hội nghị

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia hội nghị

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng cơ sở phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia hội nghị