Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng học tập, quán triệt các nghị quyết mới

Đồng chí Lê Huy Toàn (hàng đầu bên phải), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Báo và PTTH Lâm Đồng. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tại điểm cầu Báo và PTTH Lâm Đồng, dự hội nghị có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Tại hội nghị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng đã nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Kết luận số 83-KL/TW ngày 8/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Hội nghị còn triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, cùng chuyên đề toàn khóa về những nội dung cơ bản trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng cùng cán bộ, viên chức, người lao động dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Bắc Gia Nghĩa. (Ảnh: Tô Hiệu)

Các đại biểu cũng được nghiên cứu Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu Đà Lạt

Bên cạnh đó, hội nghị quán triệt Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Bắc Gia Nghĩa. (Ảnh: Tô Hiệu)

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Bắc Gia Nghĩa (Ảnh: Tô Hiệu)

Các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận Trung ương được gắn với các chương trình, kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Phú Thủy. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng dự hội nghị tại điểm cầu cơ sở Phú Thủy. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Thông qua hội nghị, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng tiếp tục nâng cao nhận thức, nắm vững những quan điểm, định hướng lớn của Đảng. Từ đó vận dụng phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị