Hơn 400 cán bộ, người dân 3 phường tham gia hiến máu tình nguyện

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức và người dân các phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, động viên người tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Bạc Liêu.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), lan toả tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng.

Chương trình

hiến máu tình nguyện tại phường Bạc Liêu tiếp nhận được hơn 300 đơn vị máu.

Thông tin tại chương trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vận động được 16.000 lượt người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 15.000 đơn vị máu, đạt trên 62% chỉ tiêu Trung ương giao. Tuy nhiên, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh vẫn ở mức cao, vượt khả năng đáp ứng từ nguồn máu hiến tặng tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu Phan Hải Phương tham gia hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu, phấn đấu đạt ít nhất 70% chỉ tiêu Trung ương giao, tương đương khoảng 16.800 đơn vị máu.

Đông đảo cán bộ, người dân các phường: Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch tham gia hiến máu tình nguyện.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Những đơn vị máu được hiến tặng bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời lan toả nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng./.