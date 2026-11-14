Hơn 400 cán bộ, người dân 3 phường tham gia hiến máu tình nguyện
Sáng 14/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND phường Bạc Liêu và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức và người dân các phường: Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành.
Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), lan toả tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
hiến máu tình nguyện tại phường Bạc Liêu tiếp nhận được hơn 300 đơn vị máu.
Thông tin tại chương trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Văn Khởi cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh vận động được 16.000 lượt người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 15.000 đơn vị máu, đạt trên 62% chỉ tiêu Trung ương giao. Tuy nhiên, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh vẫn ở mức cao, vượt khả năng đáp ứng từ nguồn máu hiến tặng tại địa phương.
Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu, phấn đấu đạt ít nhất 70% chỉ tiêu Trung ương giao, tương đương khoảng 16.800 đơn vị máu.
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Những đơn vị máu được hiến tặng bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời lan toả nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hon-400-can-bo-nguoi-dan-3-phuong-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen-a134298.html