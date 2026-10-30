Hơn 400 cán bộ công đoàn được tập huấn những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Cùng dự có lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ tỉnh cùng hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn các phường, xã: Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Trung Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Gia Vân, Phát Diệm, Nho Quan và các khu công nghiệp Gián Khẩu, Tam Điệp, Khánh Phú, Khánh Cư, Phúc Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hải Long nhấn mạnh: Điều lệ Công đoàn Việt Nam là văn bản nền tảng quy định về tổ chức và hoạt động của Công đoàn, là cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Việc nghiên cứu, quán triệt những nội dung mới của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy công đoàn đang tiếp tục được kiện toàn, đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những quy định mới về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, phân cấp quản lý; công tác phát triển đoàn viên, cán bộ công đoàn; quy trình tổ chức đại hội, bầu cử, quản lý tài chính, tài sản và kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của công đoàn xã, phường và công đoàn khu công nghiệp, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả, sát cơ sở.

Tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công đoàn trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề về những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV và Hướng dẫn thi hành Điều lệ; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công đoàn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, vận dụng hiệu quả các quy định vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Ninh Bình ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.