Hơn 40 phút hồi sức cứu người đàn ông nhiều lần ngừng tim

Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận bệnh nhân nam, 45 tuổi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Người bệnh tím tái toàn thân, mất các phản xạ, ngừng tim, ngừng thở, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn.

Ê-kíp cấp cứu kích hoạt quy trình hồi sinh tim phổi nâng cao, triển khai đồng thời các biện pháp ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp, sốc điện, sử dụng thuốc cấp cứu và theo dõi sát diễn biến tuần hoàn.

Hơn 40 phút hồi sức là khoảng thời gian căng thẳng khi tình trạng người bệnh liên tục diễn biến phức tạp. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân có thời điểm tái lập tuần hoàn, xuất hiện nhịp tim và huyết áp. Tuy nhiên, sau đó người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn, buộc các bác sĩ phải duy trì hồi sức tích cực.

Với sự phối hợp của ê-kíp, người bệnh cuối cùng được tái lập tuần hoàn, nhịp tim đạt 70 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg.

Bác sĩ hồi sức hơn 40 phút cứu người đàn ông 45 tuổi ngừng tim ngoại viện. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi hội chẩn toàn viện, các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu, duy trì chức năng sống và hạn chế tổn thương não sau ngừng tuần hoàn.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa, sau quá trình điều trị tích cực tại tuyến trên, tình trạng bệnh nhân có những chuyển biến khả quan. Từ chỗ hôn mê, phải phụ thuộc máy thở, người bệnh hiện đã tỉnh táo, có thể giao tiếp khi được gọi hỏi, tự thở và chủ động nâng được tay, chân. Các phản xạ vận động ở tứ chi cũng phục hồi tốt.

Đây là kết quả hồi phục đáng ghi nhận ở một trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện đặc biệt nặng, trải qua nhiều lần ngừng tuần hoàn và thời gian hồi sức kéo dài.