Hơn 40 người nhập viện sau sự cố nghi rò rỉ khí hóa chất

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào ngày 19-10, tại một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn xã Thượng Phúc. Trong quá trình tập kết, xử lý phế liệu, một bình chứa khí gặp sự cố, khiến khí bên trong thoát ra môi trường, ảnh hưởng đến người lao động và một số người dân sinh sống tại khu vực lân cận, nhiều người có biểu hiện khó thở sau khi tiếp xúc với khí phát tán; một số trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố rò rỉ khí hóa chất tại cơ sở thu mua phế liệu ở xã Thượng Phúc, Hà Nội. Ảnh: TIẾN THÀNH

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai xử lý sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khí phát tán nghi là khí clo. Tuy nhiên, loại hóa chất cụ thể và nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người trong khu vực vẫn đang được cơ quan chuyên môn làm rõ.

Công an xã Thượng Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nguồn gốc bình chứa khí, nguyên nhân xảy ra sự cố và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.