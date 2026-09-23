Hơn 40 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: Phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc

Viện Pasteur Nha Trang vừa gửi kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ hơn 40 người phải nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ xảy ra tại xã Cam Lộ (Quảng Trị).

Theo đó, kết quả cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn Salmonella spp. Cụ thể, 9/11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc dương tính với Salmonella spp, gồm: Chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu. Ngoài ra, 11/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện Salmonella spp.

Trong đó, 1 mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp và Staphylococcus aureus; 2 mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Lực lượng chức năng đang lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm để xác định nguyên nhân khiến hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới khai trương ở xã Cam Lộ (Quảng Trị). (Ảnh: CTV)

Được biết, Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng, như: Tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trưa 15/9, lãnh đạo UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể. Sau khi nắm thông tin chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị, chăm sóc người dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ.

Theo đó, tối 14/9, hơn 20 người có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt ... được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, số người nhập viện sau đó tăng dần. Đến sáng 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận điều trị cho 26 trường hợp có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Còn 16 trường hợp khác có triệu chứng nhẹ hơn đang được theo dõi tại nhà. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện kèm các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và dấu hiệu mất nước…

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ cho biết, theo số liệu thống kê, đến chiều 15/9, đơn vị tiếp nhận điều trị cho 46 bệnh nhân, tăng 20 người so với buổi sáng cùng ngày

Điều tra dịch tễ cho thấy toàn bộ bệnh nhân ăn bánh mỳ mua tại cùng một cơ sở mỳ mới khai trương ở xã Cam Lộ trước khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc đường tiêu hóa. Hiện chưa rõ bao nhiêu người mua và sử dụng sản phẩm từ cửa hàng này.