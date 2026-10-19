Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 người phải chuyển viện

Theo thông tin ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sống ở khu vực lân cận. Nhiều người được đưa đến bệnh viện trong thời gian ngắn, khiến công tác cấp cứu phải triển khai khẩn trương.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã huy động bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị để tiếp nhận, thăm khám và phân loại mức độ nguy hiểm của từng trường hợp, từ đó đưa ra hướng xử trí phù hợp. Ảnh minh hoạ

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín Nguyễn Văn Cường cho biết, sau khi được thăm khám và phân loại, những trường hợp có tình trạng nhẹ đã được cho về theo đánh giá của bác sĩ. Sáu trường hợp được chuyển viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, bảo đảm các trường hợp được tiếp nhận và xử trí kịp thời.

Hiện nguyên nhân vụ việc, loại khí nghi gây ngộ độc và tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân chưa được làm rõ. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật khi có kết quả xác minh từ cơ quan chức năng và các cơ sở y tế liên quan.