Hơn 40 người nghi ngộ độc khí clo ở Hà Nội, 2 bệnh nhân rất nặng

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân nghi ngộ độc khí. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 20-10, Sở Y tế TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị các bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo tại xã Thượng Phúc. Trong số các trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, có 2 bệnh nhân rất nặng.

Ngay sau tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị người bệnh; đồng thời điều động các kíp chuyên môn của một số bệnh viện trên địa bàn hỗ trợ. Sở Y tế cũng làm việc với Bệnh viện Bạch Mai để phối hợp điều trị cho các trường hợp chuyển đến đây.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), đơn vị đã tiếp nhận 4 bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Trong đó, 2 trường hợp rất nặng đang được hồi sức tích cực.

Một nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi và sốc, có khả năng phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) hỗ trợ điều trị. Bệnh nhân còn lại, sinh năm 1989, bị bỏng đường hô hấp, khó thở, phải thở máy không xâm nhập; đồng thời bị bỏng giác mạc mắt phải, có nguy cơ mất thị lực cao. Hai bệnh nhân còn lại là cặp vợ chồng, hiện tỉnh táo và đang được theo dõi sát.

Ngoài ra, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cũng tiếp nhận 2 bệnh nhi, gồm bé trai 6 tuổi và bé gái 5 tuổi. Theo TS-BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, cả 2 trẻ tỉnh táo, chưa có biểu hiện suy hô hấp và hiện sức khỏe ổn định. Do còn nhỏ và có tiền sử tiếp xúc với khí nghi gây ngộ độc, 2 bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường.

Lực lượng chức năng xử lý khu vực xảy ra vụ nghi rò rỉ khí clo. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 19-10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận hơn 40 trường hợp nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, các trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự cố xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc. Trong quá trình tập kết phế liệu, một người thợ ném sắt vụn trúng van bình khí, khiến van bật ra và khí bên trong rò rỉ ra môi trường. Loại khí liên quan đến sự cố bước đầu được nghi là clo. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục xác minh.

Trước nguy cơ tổn thương đường hô hấp diễn biến muộn sau khi hít phải khí clo, BS Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, lưu ý, khí clo có thể gây kích ứng mạnh đường hô hấp, tổn thương phổi và phù phổi do hóa chất. Đáng chú ý, triệu chứng có thể diễn biến muộn: người bị phơi nhiễm ban đầu chỉ ho, rát họng nhẹ nhưng sau vài giờ mới xuất hiện khó thở hoặc trở nặng.

Người nghi hít phải khí clo cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi có không khí sạch và được kiểm tra y tế khi có dấu hiệu bất thường. Không nên chủ quan ngay cả khi triệu chứng ban đầu còn nhẹ.