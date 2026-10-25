Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng

Theo một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn mới đây, những người thường xuyên khó ngủ vào ban đêm có nguy cơ gặp phải các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe não bộ và sức khỏe tâm thần cao hơn.