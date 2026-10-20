Hơn 40 học viên tham gia khóa đào tạo chuyên gia năng suất

Sáng 20-10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khai mạc khóa đào tạo chuyên gia năng suất theo tiêu chuẩn TCVN 13751:2023. Khóa đào tạo thu hút gần 40 học viên đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Chuyên gia đến từ Viện Năng suất Việt Nam trình bày một số mô hình quản lý nâng cao năng suất chất lượng.

Khóa học được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 20 đến 23-10; đợt 2 từ ngày 5 đến 7-11.

Các học viên được chuyên gia đến từ Viện Năng suất Việt Nam giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 13751:2023; hướng dẫn các bước đăng ký đánh giá chứng nhận chuyên gia năng suất quốc gia. Học viên còn được tìm hiểu về đo lường năng suất doanh nghiệp; mô hình quản lý tiên tiến; quá trình triển khai chương trình cải tiến năng suất tại doanh nghiệp; các công cụ cải tiến năng suất tại doanh nghiệp; các kỹ năng về đánh giá thực trạng, thu thập và phân tích dữ liệu, quản lý dự án cải tiến năng suất, ứng dụng AI hỗ trợ chuyên gia năng suất, nâng cao hiệu quả khảo sát, phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo và đề xuất giải pháp cải tiến…

Đặc biệt, trong giai đoạn thực hành, học viên sẽ trực tiếp khảo sát, nhận diện và phân tích những vấn đề thực tế tại các doanh nghiệp; đề xuất giải pháp, xây dựng báo cáo cải tiến năng suất dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Viện Năng suất Việt Nam.

Các học viên tham gia khóa đào tạo.

Khóa học hướng đến phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về năng suất, có khả năng tham gia tham mưu, triển khai các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng; trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế sử dụng, phát huy năng lực đội ngũ chuyên gia sau đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy năng suất và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.

MÃ PHƯƠNG