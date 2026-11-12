Hơn 40 con trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng tại xã miền núi Nghệ An

Ngày 11.11, UBND xã Hữu Kiệm cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến tình trạng trâu, bò chết bất thường trên địa bàn. Kết quả xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida, tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng cấp tính ở gia súc.

Trước đó, từ ngày 3.11, trâu, bò của một số hộ dân trên địa bàn xã bắt đầu chết rải rác với những biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra, gia súc mắc bệnh có các triệu chứng chung như sưng vùng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết nhanh. Diễn biến bệnh cấp tính khiến nhiều hộ chăn nuôi không kịp xử lý, dẫn đến thiệt hại đáng kể.

Đáng chú ý, bản Khe Nạp là khu vực ghi nhận số lượng gia súc chết nhiều nhất, với 21 con. Tính đến nay, toàn xã Hữu Kiệm đã có hơn 40 con trâu, bò bị chết.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng bất thường, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng thú y kiểm tra, xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, xã thông báo đến ban quản lý các bản, đồng thời vận động người dân đưa trâu, bò về khu vực gần nhà để thuận tiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết, trước mắt địa phương đã mua 40 liều thuốc để cấp phát cho các hộ có gia súc mắc bệnh, nhằm hỗ trợ điều trị, hạn chế thiệt hại.

Người dân được khuyến cáo khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện bất thường cần thông báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý, không tự ý chữa trị hoặc đưa gia súc mắc bệnh đến khu vực chăn thả chung.

Đối với người dân miền núi Hữu Kiệm, trâu, bò là tài sản có giá trị, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và tạo thu nhập của nhiều gia đình.

Vì vậy, việc hơn 40 con gia súc bị chết không chỉ gây tổn thất kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế, khiến các hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng.

Để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên diện rộng, chính quyền xã đang phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát dịch.

Những con gia súc chết đã được tổ chức tiêu hủy theo quy định, bảo đảm yêu cầu vệ sinh môi trường và an toàn sinh học. Lực lượng chức năng cũng cấp phát hóa chất, tiến hành phun tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại và các khu vực chăn nuôi.

Hiện xã Hữu Kiệm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sát tình trạng đàn vật nuôi, chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi mắc bệnh và kịp thời phối hợp với lực lượng thú y xử lý.

Việc kiểm soát dịch bệnh đang được địa phương tập trung thực hiện nhằm hạn chế gia súc tiếp tục bị chết, bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.