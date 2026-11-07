Hơn 40.000 hồ sơ tăng ni được số hóa, Giáo hội Phật giáo hướng tới ứng dụng AI

Hơn 40.000 hồ sơ tăng ni được số hóa

Với gần 65.000 tăng ni và gần 19.000 cơ sở tự viện trên cả nước, công tác quản lý nhân sự, tổ chức và điều hành hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính thống nhất, chính xác và kịp thời.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Giáo hội từng bước ứng dụng công nghệ nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và kết nối giữa các cấp.

Theo GHPGVN, giai đoạn 2022-2026, Giáo hội đã cơ bản số hóa hồ sơ của hơn 40.000 tăng ni, đạt khoảng 60% tổng số tăng ni trên cả nước. Công tác số hóa cũng được triển khai đối với hơn 10.000 cơ sở tự viện và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Bên cạnh đó, hơn 11.000 chứng nhận tăng ni, trên 20.000 chứng điệp thọ giới, an cư kiết hạ đã được ghi nhận trong kết quả số hóa. Tỷ lệ số hóa văn bản hành chính của Giáo hội đạt 70%.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ thống hồ sơ điện tử, tạo thuận lợi trong tra cứu, cập nhật thông tin, quản lý tăng ni, tự viện và tổ chức hoạt động Phật sự.

Ứng dụng định danh điện tử tăng ni VBSeID được phát triển nhằm số hóa và quản lý tập trung dữ liệu hành chính Phật giáo.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN cho biết, theo định hướng tu chỉnh Hiến chương và Nghị quyết 461, công tác truyền thông, chuyển đổi số sẽ được tổ chức theo hướng tăng cường vai trò điều phối của Ban Thư ký Trung ương.

Việc này nhằm bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong toàn Giáo hội.

Đổi mới quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng

Theo Đại đức, Tiến sĩ Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng phần mềm, sử dụng văn bản điện tử hay truyền thông trên môi trường mạng, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy và phương thức quản trị tổ chức.

Những kết quả số hóa trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo tiền đề để Giáo hội chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực phục vụ điều hành, thống kê, quản lý nhân sự và tổ chức hoạt động Phật sự.

Đại đức Thích Nguyên Chính đề xuất mô hình quản trị số dựa trên 6 trụ cột: Thể chế số, dữ liệu số, điều hành số, nhân lực số, hoằng pháp số và bảo đảm an toàn thông tin.

Đại đức, Tiến sĩ Thích Nguyên Chính – Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Các trụ cột hướng tới xây dựng hệ thống quản trị thống nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung ương Giáo hội với các cấp Giáo hội và cơ sở tự viện.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, GHPGVN xác định đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý Giáo hội hiện đại là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo định hướng này, Giáo hội sẽ từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về tăng ni, tự viện, tổ chức và hoạt động Phật sự; phát triển nền tảng quản trị, điều hành số có khả năng kết nối giữa Trung ương với các cấp Giáo hội.

Những quy trình như bổ nhiệm trụ trì, thành lập Ban Quản trị tự viện, thọ giới, cấp sổ an cư kiết hạ và xử lý văn bản hành chính cũng được định hướng số hóa.

Đặc biệt, việc nghiên cứu tích hợp hệ thống định danh điện tử tăng ni được kỳ vọng góp phần tinh gọn thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tăng ni, tự viện.

Theo Đại đức Thích Nguyên Chính, thành công của chuyển đổi số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn ở con người, thể chế và cách thức tổ chức thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ phải phù hợp với đặc thù tổ chức, truyền thống và những giá trị cốt lõi của Phật giáo.

Phát triển mạng xã hội Phật giáo, hướng tới ứng dụng AI

Cùng với đổi mới quản trị nội bộ, GHPGVN đang mở rộng ứng dụng công nghệ trong truyền thông, hoằng pháp, giáo dục và kết nối cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội đã thực hiện hơn 200 chương trình thuyết giảng truyền hình trực tiếp, góp phần đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với đông đảo tăng ni, Phật tử.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc phát triển mạng xã hội Phật giáo Butta, hướng tới xây dựng không gian truyền thông chính thống, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thực hành Phật pháp.

Mạng xã hội Phật giáo Butta

Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Butta ra mắt phiên bản mới, được nâng cấp về công nghệ, nội dung, quản trị và phương thức vận hành.

Nền tảng này tiếp tục phát triển các tiện ích như "Thiền đường số", "Thư viện Phật pháp", tạo điều kiện cho người dùng học tập, thực hành Phật pháp trực tuyến, kết nối tăng ni với Phật tử, tham gia sinh hoạt Phật sự và hoạt động thiện nguyện.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện truyền thông hiện đại trong quản lý, hoằng pháp, giáo dục, nghiên cứu Phật học và hướng dẫn Phật tử.

AI được kỳ vọng hỗ trợ quản lý, khai thác dữ liệu, xây dựng học liệu điện tử, phát triển thư viện số và đổi mới phương thức truyền tải kiến thức Phật học, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Giáo hội cũng đang mở rộng ứng dụng công nghệ trong truyền thông, hoằng pháp, giáo dục và kết nối cộng đồng Phật giáo.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cũng đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực, an toàn dữ liệu và quản lý thông tin trên môi trường số.

Vì vậy, Giáo hội xác định chú trọng phát triển đội ngũ có năng lực công nghệ, kiện toàn hệ thống báo chí, truyền thông Phật giáo từ Trung ương đến địa phương, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật và gìn giữ giá trị truyền thống.

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", chuyển đổi số trong nhiệm kỳ X được kỳ vọng tạo bước chuyển trong quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động Phật sự.