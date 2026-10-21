Hơn 4 ngàn cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2026

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phó Trưởng ban Tổ chức, kiểm tra Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Đặng Thị Xuân Thắm truyền đạt nội dung tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tham gia hội nghị có hơn 4 ngàn cán bộ chuyên trách công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, ấp, khu phố; trưởng, phó chi hội, chi đoàn các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội Nông dân thành phố (phường Trấn Biên). Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, đại biểu đã được báo cáo viên pháp luật của Công an thành phố, lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức của MTTQ Việt Nam và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính Hội Nông dân thành phố (phường Trấn Biên). Ảnh: Văn Truyên

Ngoài ra, ban tổ chức cùng các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác Mặt trận tại cơ sở trong thời điểm hiện nay.