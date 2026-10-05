Hơn 4.888 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Phú Quốc đẩy nhanh các dự án phục vụ APEC 2027. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 21 dự án được triển khai phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trong đó, 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 11 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Đối với 9 dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 là hơn 9.930 tỷ đồng, gồm gần 8.295 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 1.635,5 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Đến ngày 25/9/2026, nhóm dự án này đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 3.638 tỷ đồng, đạt gần 44%; vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.250 tỷ đồng, đạt hơn 76%.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, như dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới mới đạt hơn 13%. Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới được chuyển sang thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ cuối tháng 8/2026 nhưng chưa được bố trí vốn ngân sách trung ương.

Với 4 dự án tái định cư gồm Khu tái định cư An Thới, Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2026 là hơn 2.768 tỷ đồng. Đến ngày 25/9, các dự án đã giải ngân 1.870 tỷ đồng, đạt hơn 67% kế hoạch.

Trong số 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới đã được điều chỉnh sang hình thức đầu tư công, 10 dự án còn lại đang triển khai theo tiến độ.

Theo đánh giá, một số công trình như ĐT.975, Đại lộ APEC, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và khu vực Dương Đông có tiến độ thi công thấp hơn kế hoạch. Các dự án môi trường cũng còn chậm, trong đó Khu xử lý rác Bãi Bổn mới đạt 31% khối lượng, Nhà máy điện rác Bãi Bổn đạt 3%; Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông chưa triển khai xây lắp công trình chính.

Tiến độ một số dự án còn chịu tác động của mùa mưa; việc di dời hệ thống điện, nước, viễn thông và bố trí bãi đổ thải tại một số khu vực chưa đồng bộ. Tỉnh An Giang đang yêu cầu các đơn vị kiểm soát đường găng, nguồn lực và xây dựng kế hoạch bù tiến độ đối với những dự án có độ trễ, nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành phục vụ Hội nghị APEC 2027.