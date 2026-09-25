Hơn 4,6 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh năm 2027

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, công nghệ... Ảnh minh họa: PHƯƠNG UYÊN

Theo đó, các nhiệm vụ tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, đào tạo quản trị, bồi dưỡng giám đốc điều hành và phát triển doanh nghiệp tiên phong.

Tổng dự toán cho các nhiệm vụ hỗ trợ được thành phố xác định hơn 4,6 tỷ đồng; trong đó, gần 4,4 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và hơn 208,8 triệu đồng từ nguồn đóng góp, tài trợ.

Từ nguồn kinh phí dự kiến này, thành phố sẽ dành 854,15 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn, tham gia cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị cho doanh nghiệp...

Ngoài ra, dành hơn 1,57 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để đào tạo quản trị miễn phí cho hộ, cá nhân kinh doanh, bao gồm các nội dung: quản trị, kế toán, thuế, nhân sự và quản trị kinh doanh bền vững.

Đối với đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, thành phố dự kiến dành hơn 2,18 tỷ đồng để triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thành phố sẽ triển khai các khóa đào tạo giám đốc điều hành; giám đốc chuyên môn (CFO, CCO, CTO...); quản trị kinh doanh thực chiến (Mini MBA) và đào tạo lãnh đạo kế cận (Next Gen CEO)…