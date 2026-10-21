Hơn 4.300 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 2 khu công nghiệp ven biển Phù Mỹ tại Gia Lai

Theo hồ sơ, dự án có quy mô 384,06ha, dự kiến hoàn thành hạ tầng vào quý III năm 2030, tiếp nối giai đoạn 1 đã khởi công năm 2025. Tổng vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng, gồm 653,3 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 3.701 tỷ đồng vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên thực hiện tại xã Phù Mỹ Đông, thuộc quy hoạch tổng thể 820,86ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong đó, diện tích đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng cho thuê lại gắn với hạ tầng là 261,55ha.

Khu công nghiệp kết hợp bến cảng Phù Mỹ kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Gia Lai

Theo kế hoạch, từ quý IV năm 2026 đến quý III năm 2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý, bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án. Sau đó, dự án triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong quý III năm 2030.

Trước đó, Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, quy mô 436,8ha, đã khởi công ngày 19-8-2025. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, được quy hoạch theo mô hình công nghiệp hiện đại, đồng bộ hạ tầng và chú trọng bảo vệ môi trường.

Theo ông Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, Khu công nghiệp Phù Mỹ được kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp sạch, logistics, chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo. Cùng với khu công nghiệp, bến cảng nước sâu Phù Mỹ và hệ thống hạ tầng kết nối được đầu tư hoàn thiện sẽ góp phần hình thành đầu mối logistics hàng hải, tăng cường kết nối với khu vực Tây Nguyên.