Hơn 4,1 triệu tỷ đồng tín dụng đang dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dư nợ tín dụng DNNVV vượt 4,1 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, đến cuối tháng 8, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 10,24%.

Trong giai đoạn 2021-2025, doanh số cho vay đối với DNNVV đạt trên 21,7 triệu tỷ đồng, bình quân trên 4,3 triệu tỷ đồng mỗi năm. Riêng từ đầu năm đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế đối với khu vực này đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng.

Dư nợ DNNVV hiện chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương 70,48% tổng dư nợ DNNVV. Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước có dư nợ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng dư nợ đối với khu vực này.

Đáng chú ý, từ tháng 8/2026, chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV được triển khai. Đến nay, 19 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia với quy mô khoảng 407.000 tỷ đồng. Các khoản vay thuộc chương trình được áp dụng lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

Dù quy mô tín dụng tiếp tục tăng, khả năng tiếp cận vốn của DNNVV vẫn gặp nhiều trở ngại. Doanh nghiệp thường có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ, vốn chủ sở hữu hạn chế, năng lực quản trị và xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều. Một bộ phận doanh nghiệp còn thiếu minh bạch về báo cáo tài chính hoặc chưa có đủ dữ liệu lịch sử tín dụng.

Ở phía ngân hàng, việc đánh giá các khoản vay, đặc biệt khoản vay không có tài sản bảo đảm, đòi hỏi thông tin đầy đủ về tài chính, dòng tiền, lịch sử hoạt động và khả năng trả nợ. Do đó, việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng được định hướng gắn với cải tiến quy trình, tăng cường kết nối dữ liệu và đánh giá doanh nghiệp dựa nhiều hơn vào dòng tiền, phương án kinh doanh, chuỗi giá trị và lịch sử tín dụng, thay vì hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng.