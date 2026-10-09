Hơn 4.000 vận động viên dự kiến tham gia giải chạy đêm tại Nha Trang

Ngày 9/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Ông Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, thông tin về giải.

Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là nhà tài trợ chính, Công ty Cổ phần VietRace365 là đơn vị vận hành giải.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra vào tối 12/12/2026, dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, người yêu thích chạy bộ cùng du khách trong nước và quốc tế tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km.

Chương trình khai mạc, xuất phát, về đích và trao giải được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Các vận động viên sẽ chinh phục cung đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng, trải nghiệm vẻ đẹp thơ mộng của Nha Trang khi thành phố lên đèn. Không chỉ mang đến không khí sôi động cho đô thị biển về đêm, cung đường chạy còn là dịp để quảng bá cảnh quan, con người và tiềm năng du lịch Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hoà, phát biểu tại buổi họp báo.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức kỳ vọng từng bước xây dựng Nha Trang Night Run trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của địa phương, góp phần đa dạng hóa các hoạt động du lịch về đêm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao và du lịch, giải chạy còn hướng đến những giá trị nhân văn với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao ý thức bảo vệ và gìn giữ biển đảo Việt Nam. Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trích một phần nguồn thu từ giải để gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật mắt cho những người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về mắt, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.