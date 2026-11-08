Hơn 4.000 nhân lực thi công dự án đô thị ven sông lớn nhất Đồng Nai

Đó là những thông tin được Tập đoàn Novaland đưa ra tại chương trình gặp mặt nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2026, tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Các phân khu đang đồng loạt được triển khai tại dự án Aqua City, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Công Phong – TTXVN

Theo Tập đoàn Novaland, tới đây tập đoàn tiếp tục tuyển dụng nhiều lao động, huy động thêm máy móc để đẩy nhanh tiến độ Dự án Aqua City, sớm bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Khu vực đã xây dựng hoàn thiện tại dự án Aqua City. Ảnh: Công Phong – TTXVN

Theo Tập đoàn Novaland, thời gian qua, Novaland tiếp tục tái cấu trúc, tập trung nguồn lực cho các dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng triển khai và tạo dòng tiền. 9 tháng năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.870 tỷ đồng, đạt hơn 155% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hiện Novaland đang tiếp tục tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, thúc đẩy xây dựng và bàn giao sản phẩm, tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường kỷ luật sử dụng vốn. Trong giai đoạn tới, năng lực thực thi, tiến độ hoàn thành các cam kết và khả năng chuyển tiến độ dự án thành sản phẩm bàn giao, doanh thu và dòng tiền thực tế sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với quá trình phục hồi của tập đoàn.

Nhà đầu tư tìm hiểu về dự án Aqua City. Ảnh: Công Phong – TTXVN

Aqua City là dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn kinh doanh mới sau những bước tiến về pháp lý, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thi công và bàn giao sản phẩm. Đến cuối tháng 10/2026, Aqua City đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán.

Đến nay hơn 1.300 căn nhà phố và biệt thự tại Aqua City đã được bàn giao, nhiều gia đình đã về sinh sống. Hệ thống tiện ích và dịch vụ như trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, ẩm thực đang lần lượt được đưa vào vận hành.

Người lao động làm việc trên công trường dự án Aqua City. Ảnh: Công Phong – TTXVN

Theo chủ đầu tư, các định chế tài chính, đối tác nhà thầu trong nước và quốc tế khẳng định tiếp tục đồng hành đưa Dự án Aqua City sớm về đích.

Aqua City là dự án khu đô thị ven sông lớn nhất thành phố Đồng Nai với quy mô hơn 1.000 ha, được bao quanh bởi 32 km đường sông tự nhiên. Đây là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Nam, với 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu./.