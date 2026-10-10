Hơn 4.000 người dân Cà Mau hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao

Dự lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào. (Ảnh chụp màn hình)

Hưởng ứng sự kiện, tại điểm cầu Sân vận động tỉnh Cà Mau có sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Thành, cùng hơn 4.000 cán bộ, đại biểu và người dân trên địa bàn.

Tỉnh Cà Mau kết nối trực tuyến, hưởng ứng lễ phát động phong trào rèn luyện thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Dân cường, quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần có người dân khoẻ mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khoẻ mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người vào trung tâm của sự phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. (Ảnh chụp màn hình)

Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng kêu gọi người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin, niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cụ thể hoá chủ trương của Đảng bằng những hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tham gia tập luyện.

Ngay sau nghi thức phát động, hơn 4.000 đại biểu và người dân tại điểm cầu Cà Mau tham gia đi bộ đồng hành, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phất cờ khởi động hoạt động đi bộ đồng hành hưởng ứng phong trào.

Các đại biểu hòa vào không khí sôi nổi, hào hứng của hoạt động đi bộ đồng hành.

Sự kiện nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, người lao động và người cao tuổi.

Em Lâm Ái Vy, sinh viên Trường Đại học Bình Dương (Phân hiệu Cà Mau), chia sẻ: “Tại phân hiệu Cà Mau, nhà thi đấu đa năng tạo điều kiện rất tốt cho sinh viên tập luyện các môn như bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Việc duy trì tập thể thao hằng ngày giúp chúng em nâng cao sức khoẻ, cải thiện vóc dáng và giải toả căng thẳng sau những giờ học tập”.

Người dân ở nhiều độ tuổi tích cực tham gia hoạt động đi bộ, nâng cao sức khoẻ.

Không chỉ thu hút giới trẻ, phong trào tập luyện thể thao còn lan toả đến người cao tuổi và các gia đình. Bà Cao Thị Phương Mai, ở Khóm 7, phường Tân Thành, thành viên Đội Dưỡng sinh - Dân vũ Sắc Đẹp Khởi Sắc, chia sẻ: “Nhờ kiên trì tập luyện mỗi ngày, sức khoẻ của tôi cải thiện rõ rệt, giảm hẳn tình trạng nhức mỏi, chỉ số mỡ máu và huyết áp đều ổn định. Tùy theo độ tuổi và sức khoẻ, mỗi người chỉ cần chọn một môn nhẹ nhàng, phù hợp là có thể duy trì lâu dài”.

Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỷ lệ người dân Cà Mau tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 26,5%.

Lễ phát động không chỉ tạo không khí sôi nổi trong ngày diễn ra sự kiện mà còn mở đầu cho một cuộc vận động sâu rộng, hướng tới chuyển biến từ nhận thức sang hành động tự giác hằng ngày. Tinh thần thể thao quần chúng lan toả từ sự kiện hôm nay sẽ tiếp thêm động lực xây dựng cộng đồng Cà Mau khoẻ mạnh, văn minh và phát triển bền vững./.