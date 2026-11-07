Hơn 4.000 người cầu bình an trong đêm hoa đăng Đại hội Phật giáo toàn quốc

Với lợi thế nổi bật về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, cùng hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, giúp Ninh Bình có điều kiện thuận lợi khai thác hiệu quả dòng khách quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt khách trong năm 2026, đồng thời tạo đà tăng trưởng cho những tháng đầu năm 2027. Và mùa cao điểm đón khách quốc tế từ khoảng tháng 10/2026 đến tháng 4/2027 chính là một trong những cơ hội để du lịch Ninh Bình tiếp tục tăng tốc, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ...