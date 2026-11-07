Hơn 4.000 người cầu bình an trong đêm hoa đăng Đại hội Phật giáo toàn quốc
Hơn 4.000 tăng ni, Phật tử và đại biểu tham dự đêm hoa đăng tri ân tiền nhân, tưởng nhớ những người có công với đất nước và cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an.
Tối 6/11, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Nghi lễ Trung ương tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, thu hút hơn 4.000 tăng ni, Phật tử và đại biểu tham dự.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-4-000-nguoi-cau-binh-an-trong-dem-hoa-dang-dai-hoi-phat-giao-toan-quoc-2572385.html