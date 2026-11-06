Hơn 4.000 ngọn hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Đại hội Phật giáo toàn quốc

Lễ thả hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết và kêu gọi thế giới hướng tới hòa bình, lòng nhân ái

Tối 6/11, tại khu vực sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh), Ban Văn hóa phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, Giáo hội hưng thịnh, nhân dân an lạc.

Đêm hoa đăng do Ban Văn hóa và Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội phối hợp tổ chức

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

Đêm hoa đăng không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, hòa hợp, đoàn kết và sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp được các thế hệ tiền nhân dày công vun đắp. Hàng nghìn ngọn nến cùng thắp sáng cũng tượng trưng cho tâm nguyện lan tỏa ánh sáng trí tuệ, lòng từ bi, góp phần xây dựng đời sống an lành, nhân ái.

Nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ ý nghĩa của nghi thức thắp nến hoa đăng. Trong không gian lắng đọng, mỗi người tham dự nâng ngọn nến trên tay, thành kính hướng về Tam bảo, cội nguồn dân tộc và các bậc tiền nhân đã góp công xây dựng ngôi nhà chung đoàn kết của Giáo hội.

Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối đã có công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng nhắc lại dấu mốc 45 năm trước, khi 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo cùng đoàn kết, thống nhất thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mái nhà chung hôm nay là thành quả từ công sức, tâm huyết và sự hy sinh của nhiều thế hệ chư tôn đức. Nghi thức hoa đăng vì thế không chỉ gửi gắm những lời cầu nguyện mà còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống, trách nhiệm gìn giữ và phát triển Giáo hội.

Tăng ni, phật tử cùng xếp những ngọn đèn hoa đăng trong không khí linh thiêng, an lạc

"Mỗi ngọn nến là lời tri ân, mỗi đóa hoa đăng thắp sáng là một tâm nguyện tiếp nối", Hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh.

Bên cạnh tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối Phật giáo, đêm hoa đăng còn dành lòng thành kính tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất, bảo vệ Tổ quốc.

Cuối buổi lễ, hơn 4.000 tăng ni, phật tử cùng thắp sáng và xếp những ngọn đèn hoa đăng, tạo nên không gian trang nghiêm, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và lòng tri ân.

Trước đó, sáng 6/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chư tôn đức Giáo hội. Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X bước vào phiên làm việc thứ nhất, tập trung các nội dung về công tác Phật sự và nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phiên trọng thể của Đại hội dự kiến diễn ra sáng 7/11, với gần 2.000 đại biểu tham dự.