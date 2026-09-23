Hơn 4.000 học sinh thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia

Thí sinh tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sáng 23-9

Năm học 2026-2027, Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9 ở 5 điểm thi gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Marie Curie, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (khu vực 1); Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) và Trường THPT Vũng Tàu (khu vực 3).

Đội tuyển tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM)

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, môn Tiếng Anh có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất với 779 em; kế tiếp là môn Ngữ văn với 746 thí sinh, môn Toán 642 thí sinh, môn Hóa 408 thí sinh.

Môn Vật lý có 394 thí sinh, Sinh học 375 thí sinh, Địa lý 320 thí sinh, Lịch sử 314 thí sinh, Tin học 312 thí sinh, Tiếng Trung 152 thí sinh, Tiếng Pháp 92 thí sinh và Tiếng Nhật 88 thí sinh.

Năm nay, nội dung bài thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và nội dung dạy học các môn chuyên, chương trình nâng cao cấp THPT.

Ở mỗi môn thi, thí sinh thực hiện hai bài thi, được tổ chức trong hai buổi sáng. Thời gian làm bài đối với mỗi bài thi là 180 phút.

Riêng các môn ngoại ngữ, bài thi thứ hai là phần thi nghe. Trong môn Tin học, bài thi thứ hai là thực hiện lập trình trên máy tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Trước đó, vào chiều 22-9, nhiều trường THPT trên địa bàn TPHCM đã tổ chức gặp gỡ, động viên, gửi lời chúc bình tĩnh, tự tin đến tất cả học sinh tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, đối tượng tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TPHCM là học sinh đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2025-2026 từ khá trở lên. Trong đó các trường chuyên cử tối thiểu 50% học sinh của khối 12 dự thi theo môn chuyên đang học; đối với khối 10 và khối 11 số học sinh được cử dự thi theo môn chuyên đang học căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá 50% học sinh thuộc khối đó.