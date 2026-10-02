Công nghệ AI

Hơn 4.000 GB buộc tội Man City đã xuất hiện như thế nào?

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Những tài liệu về vi phạm tài chính, do hacker Rui Pinto thu thập và chia sẻ, được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Premier League liệt kê những vi phạm của Man City.

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Anh Tuấn · 02/10/2026

Không phải những cầu thủ hay huấn luyện viên đối thủ, mối đe dọa lớn nhất đối với nhiều ông lớn bóng đá châu Âu trong 8 năm qua hóa ra chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành lịch sử với khuôn mặt trẻ thơ cùng một chiếc laptop.

Năm 2015, Rui Pinto đã được biết đến cùng biệt danh John - hacker đứng sau Football Leaks, trang web chuyên tiết lộ những bí mật của thế giới bóng đá.

Những tài liệu về vi phạm tài chính, do chính hacker này thu thập và chia sẻ, được cho là nguyên nhân chính giúp ban tổ chức Premier League liệt kê những vi phạm của Man City bắt đầu từ mùa 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

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Cú đánh sập đế

chế bóng đá gian lận

Pinto sống cùng cha, mẹ kế và em gái ở Vila Nova de Gaia, thị trấn lân cận Porto, thành phố lớn thứ hai ở Bồ Đào Nha. Sinh ra ở một đất nước cuồng nhiệt với bóng đá, không khó hiểu khi lớn lên, Pinto bị môn thể thao vua mê hoặc.

Rui Pinto đã được biết đến cùng biệt danh John - hacker đứng sau Football Leaks, trang web chuyên tiết lộ những bí mật của thế giới bóng đá. Ảnh: Shifter.

“Tôi luôn ghi chép mỗi khi xem một trận đấu của Bồ Đào Nha. Tôi sẽ vẽ áo thi đấu của đội, viết ra đội hình xuất phát, kết quả, cầu thủ ghi bàn và mọi thứ", Pinto nói.

Mãi cho đến đầu những năm 20 tuổi, Pinto mới bắt đầu quan tâm đến máy tính. Mặc dù không được đào tạo bài bản, chàng trai vẫn kiên trì và tự học về những kỹ thuật hack.

Theo điều tra của The New Yorker, người đầu tiên nhận được email từ Football Leaks là António Varela, một cây bút bình luận tại Record, một trong ba tờ báo thể thao lớn nhất Bồ Đào Nha. Tin nhắn đến vào đầu giờ chiều ngày 29/9/2015.

Varela nhấp vào đường link, dẫn đến một bài đăng blog được tạo lúc 5:17 sáng hôm đó.

"Chào mừng đến với Football Leaks. Dự án này nhằm phơi bày mặt khuất của bóng đá. Thật không may, môn thể thao chúng ta hâm mộ cuồng nhiệt đang thối nát và đã đến lúc phải nói đủ rồi", dòng chữ tiếng Bồ Đào Nha xuất hiện.

Bên dưới là hàng loạt tài liệu mật chưa từng được công bố liên quan đến Sporting Lisbon, đội bóng 18 lần vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. "Hợp đồng bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp. Tôi không có chút hoài nghi nào. Chúng là những tài liệu thật", Varela nhớ lại.

Bóng đá châu Âu, với đỉnh cao là trận chung kết Champions League là một kỳ quan của thế giới thể thao. Nhưng mặt kinh doanh của nó lại là một bức tranh hỗn mang.

Không giống như thể thao Mỹ với hệ thống Draft (tuyển chọn tân binh), quỹ lương trần và thỏa thuận thương lượng tập thể, bóng đá châu Âu là một đấu trường khốc liệt mang tính học thuyết Darwin.

Các quy tắc chi tiêu bị chà đạp. Lương bổng là bí mật. Những giải đấu hàng đầu tràn ngập tiền từ các nhà tài phiệt Nga, các quỹ đầu tư quốc gia Trung Đông và các tập đoàn Trung Quốc. Giới trung gian môi giới mọc lên như nấm. "Giữa các câu lạc bộ, không chỉ là chuyện không tin tưởng nhau. Chúng tôi liên tục phản bội nhau", một giám đốc câu lạc bộ hàng đầu châu Âu tiết lộ.

Những tài liệu đầu tiên do Football Leaks tung ra liên quan đến một mô hình đầu tư gây tranh cãi: Quyền sở hữu của bên thứ ba (T.P.O).

Mô hình này cho phép các thế lực bên ngoài mua cổ phần của các cầu thủ trẻ triển vọng để trục lợi từ các thương vụ chuyển nhượng khổng lồ sau này. Điển hình nhất là năm 2017, tiền đạo Neymar được Barcelona bán cho PSG với giá khoảng 250 triệu USD.

Năm 2015, làng bóng đá thế giới xôn xao khi hàng loạt tài liệu mật về những góc khuất bị Football Leaks phanh phui. Ảnh: The Black Sea.

Nhiều người hâm mộ tin rằng T.P.O mang lại cho các nhà đầu tư quá nhiều quyền kiểm soát đối với đội hình và sự nghiệp của cầu thủ. FIFA đã cấm hình thức này vào tháng 5/2015. Tuy nhiên, các hợp đồng mà Varela đọc được lại chỉ ra rằng Sporting Lisbon đã ký một thỏa thuận bí mật mang tính chất T.P.O với một đội bóng Angola.

Chỉ trong một tuần, Football Leaks liên tiếp tung ra các hợp đồng mật từ F.C. Porto, Benfica (Bồ Đào Nha), Olympique Marseilles (Pháp) và F.C. Twente (Hà Lan).

Sự thật tàn nhẫn bắt đầu phơi bày. Khi F.C. Twente bị lộ việc bán cổ phần của 7 cầu thủ đội một cho một quỹ đầu tư duy nhất, chủ tịch câu lạc bộ phải từ chức, đội bóng bị phạt tiền và cấm thi đấu ở cúp châu Âu trong 3 năm.

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Cơn chấn động

toàn cầu

Quy mô khổng lồ của Football Leaks từ đó gieo rắc một nỗi bất an chưa từng có trong giới cò mồi và lãnh đạo bóng đá.

"Người ta sẽ phải suy nghĩ ít nhất hai lần trước khi làm điều gì đó không hoàn toàn minh bạch", một tay môi giới người Bồ Đào Nha thừa nhận.

Đầu năm 2018, Pinto gặp Rafael Buschmann, một phóng viên thể thao 33 tuổi của tạp chí Der Spiegel (Đức).

Trước khi Buschmann rời đi, hacker này đã giao cho anh 2 ổ cứng chứa 800 GB dữ liệu. Trong 3 năm tiếp theo, Pinto tiếp tục cung cấp cho Der Spiegel khối lượng 4.000 GB thông tin mật, với hơn 88 triệu tài liệu. Để so sánh, đây là một vụ rò rỉ lớn gấp đôi "Hồ sơ Panama" và gấp 60 lần kho dữ liệu của Edward Snowden.

Rui Pinto đã cung cấp cho Der Spiegel khối lượng 4.000 GB thông tin mật, với hơn 88 triệu tài liệu. Ảnh: The Athletic.

Từ năm 2013, theo một bộ quy định được gọi là Luật Công bằng Tài chính (Financial Fair Play), các câu lạc bộ châu Âu phải cân bằng chi tiêu với thu nhập từ các nguồn liên quan đến bóng đá để tham gia các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Nhưng trong nhiều năm, các đội bóng có chủ sở hữu giàu có nhất dường như được hưởng lợi từ các hợp đồng tài trợ và tiếp thị hào phóng một cách đáng ngờ, giúp duy trì tình hình tài chính của họ ổn định.

Dữ liệu từ Football Leaks cho thấy, vào mùa hè năm 2012, các email nội bộ từ Man City cho thấy những quan chức câu lạc bộ đã dàn xếp thỏa thuận và bổ sung thêm tiền từ công ty cổ phần của Sheikh Mansour, Abu Dhabi United Group.

Vào mùa xuân năm 2013, giám đốc tài chính của Manchester City, Jorge Chumillas, đã gửi email cho một trong những giám đốc của câu lạc bộ, Simon Pearce, để kiểm tra xem việc sửa đổi một loạt hợp đồng có được phép hay không, nhằm tuân thủ các quy định của UEFA .

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn", Pearce trả lời.

UEFA lập tức vào cuộc điều tra diện rộng. Tháng 2/2020, Man City bị phát hiện "vi phạm nghiêm trọng" các quy định về luật công bằng tài chính trong giai đoạn 2012-2016. UEFA sau đó phán quyết đội bóng nước Anh chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm và phải nộp phạt 30 triệu euro.

Đáng tiếc khi UEFA sau đó đã nhận "đòn đánh" quá đau từ Man City khi tòa án Trọng tài thể thao (CAS) thông báo hủy bỏ án phạt. Số tiền phạt 30 triệu euro mà UEFA tuyên với CLB này cũng được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Trong bài đăng vào rạng sáng ngày 1/10, Rui Pinto tiết lộ chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lạm dụng quyền lực của mình khi còn là Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để giúp Man City và PSG thoát phạt cấm dự cúp châu Âu trong 2 năm.

Tài liệu nội bộ bị Rui Pinto hack được liệt kê chính xác số tiền thật sự mà chủ sở hữu UAE đã đầu tư vào Man City đến tháng 5/2012. Ảnh: Der Spigel.

Bài đăng trên tài khoản X đã được xác minh chính chủ của người này. Sau đó, thông tin được tờ Der Spigel dẫn lại.

Án phạt dành cho Man City trong khuôn khổ bóng đá cũng chưa được quyết định. Một phiên điều trần dự kiến diễn ra trong những tuần tới, với các khả năng từ phạt tiền, trừ điểm cho tới bị loại khỏi Premier League.

CLB còn có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường từ những đối thủ cho rằng họ chịu thiệt hại vì các sai phạm tài chính.

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