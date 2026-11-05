Hơn 392 tỷ đồng xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đây là một trong những dự án thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Dự án gồm 3 khu tái định cư: Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh - Duy Sơn, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 31ha.

Cụ thể, khu tái định cư Duy Trung được xây dựng tại thôn Hòa Lâm (xã Duy Trung trước đây), có diện tích khoảng 5,27ha; khu tái định cư Duy Sơn tại thôn Chiêm Sơn (xã Duy Sơn trước đây), rộng khoảng 10,99ha; khu tái định cư Duy Trinh - Duy Sơn thuộc địa bàn hai xã Duy Trinh và Duy Sơn trước đây, có diện tích khoảng 14,74ha.

Dự án tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 3 khu tái định cư, gồm: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh; đồng thời hoàn trả các công trình thủy lợi và hạ tầng hiện trạng theo hồ sơ thiết kế.

Việc đầu tư các khu tái định cư nhằm bảo đảm nơi ở mới cho người dân có đất bị thu hồi, góp phần ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024.