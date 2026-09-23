Hơn 39.000 lượt dự thi sau 4 tuần triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia cuộc thi

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, công tác triển khai cuộc thi được duy trì nghiêm túc, ổn định. Cụ thể, trong tuần thi thứ nhất, toàn tỉnh có 107/118 đơn vị tham gia với tổng số 7.701 lượt dự thi; tuần thi thứ 2 số lượng dự thi đạt 8.295 lượt (tăng 594 lượt, tương đương 7,7% so với tuần đầu tiên), thu hút 102/118 đơn vị tham gia; tuần thứ 3 có số lượng dự thi đạt 11.128 lượt (tăng 2.833 lượt, tương đương 34,15% so với tuần thi thứ 2); tuần thi thứ 4 có số lượng dự thi đạt 11.911 lượt (tăng 783 lượt, tương đương 7,04% so với tuần thi thứ 3).

Một số đơn vị có số lượt tham gia cao, tiêu biểu như: xã Đoàn Kết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Thụy Hùng, Trường Cao đẳng Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo...

Toàn bộ kết quả tham gia dự thi, kết quả cá nhân và điểm tập thể đều được Trung tâm Công nghệ số tổng hợp và trích xuất trực tiếp từ hệ thống phần mềm của cuộc thi. Trên cơ sở dữ liệu này, Tổ Thư ký cuộc thi đã rà soát, đối chiếu và xác minh thông tin của các thí sinh đoạt giải.

Tuần thi thứ 5 tiếp tục được triển khai từ ngày 21/9 đến ngày 27/9. Ban Tổ chức đề nghị các cấp bộ đoàn, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh.