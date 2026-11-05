Hơn 384 tỷ đồng đầu tư dự án nhà ở cho gia đình quân nhân tại Đồng Nai

Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, kính mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT trong Quân đội tại phường Trảng Dài với các thông tin như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội. Địa chỉ: Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai.

2. Vị trí khu đất: Thửa đất số 9, tờ bản đồ địa chính số 48, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai (là thửa đất số 9, tờ bản đồ địa chính số 48, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa cũ).

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT nhân dân (nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

4. Sơ bộ quy mô

Tổng diện tích đất dự án khoảng 3.346,2m2; sơ bộ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự kiến: Mật độ xây dựng khoảng 48%; tầng cao công trình khoảng 18 tầng; số tầng hầm: 01 tầng; dân số khoảng 1.000 người.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; theo đó quy mô chi tiết các hạng mục sẽ được xác định tại quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Cổ Loa tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh minh họa: qdnd.vn

5. Hiện trạng sử dụng đất: Đất đang do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý (đất trống).

6. Thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn

- Theo hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 25-7-2014, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 29-6-2025, vị trí khu đất (thửa đất số 9, tờ bản đồ địa chính số 48 tại phường Trảng Dài) được định hướng khu quân sự (mật độ xây dựng gộp 80%, không hạn chế tầng cao nhưng phải bảo đảm quy định về hệ số sử dụng đất và độ cao tĩnh không cho phép).

- Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Trảng Dài được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 13-5-2009, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 12-3-2020, vị trí khu đất có chức năng quy hoạch đất ở dự án (khoảng 2.930m2), còn lại là đất giao thông.

- Khu đất nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 18-5-2023 của UBND tỉnh Đồng Nai.

7. Sơ bộ về tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 384 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tư tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư dùng để đánh giá năng lực của nhà đầu tư, tổng vốn đầu tư cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại bước thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

8. Tiến độ thực hiện, thời gian hoạt động của dự án

- Tiến độ thực hiện: 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích đất.

9. Cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư

Theo quy định pháp luật về nhà ở, đối với các chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT nhân dân (loại hình nhà ở xã hội) thì được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 85, Điều 117 Luật Nhà ở 2023; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 50, 51 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, các Nghị định của Chính phủ: số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025; số 261/2025/NĐ-CP ngày 10-10-2025; số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024.

II. THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong thời gian 20 ngày, kể từ 08 giờ 00, ngày 5-11 đến trước 16 giờ 30, ngày 24-11-2026.

2. Địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ

- Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

- Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng phòng Chính sách nhà ở/Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. SĐT: 069 536 414.

3. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư bằng hình thức gửi trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ.