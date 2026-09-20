Hơn 380 võ sinh tranh tài Giải Karate Thiếu niên - Nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa

Tối 19-9, tại Nhà Thi đấu Trung tâm Thể dục và Thể thao Trường Đại học Nha Trang, Hội Karatedo tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Giải Karate Thiếu niên - Nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa, lần thứ VI năm 2026.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia giải.

Giải đấu lần này thu hút hơn 380 võ sinh nam, nữ đến từ 29 câu lạc bộ karate các xã, phường, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh thi đấu các nội dung cá nhân, đồng đội kata (biểu diễn quyền), kumite (đối kháng) và được chia làm 4 nhóm tuổi (từ 8 tuổi đến 14 tuổi) và 17 hạng cân (từ 30kg đến trên 60kg) cạnh tranh 50 bộ huy chương.

Các võ sinh thi đấu nội dung biểu diễn quyền tại giải.

Được biết, Giải Karate Thiếu niên - Nhi đồng các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa nhằm chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần I năm 2026, hướng đến chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Giải nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, võ sinh thi đấu giao lưu, cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó, thúc đẩy sự phát triển phong trào tập luyện môn karate lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Giải kết thúc vào ngày 20-9.