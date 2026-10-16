Hơn 380 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Công trình là dự án thành phần thuộc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 245.088,3m², nằm trên địa bàn xã Hòa Tiến. Về tiếp giáp, phía bắc khu đất giáp đường Hòa Phước - Hòa Khương; phía đông và phía tây giáp các tuyến đường quy hoạch; phía nam giáp khu dân cư hiện trạng.

Với tổng mức đầu tư hơn 380 tỷ đồng, dự án tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật và công viên cây xanh.

Các hạng mục được triển khai theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND xã Hòa Tiến phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 7/4/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm trực tiếp quản lý dự án.

Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời góp phần ổn định đời sống, sinh kế và an sinh xã hội.

Qua đó, dự án tạo điều kiện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo chủ trương đầu tư được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 30/11/2024 (Nghị quyết số 172/2024/QH15).