Hơn 38.000 vé miễn phí xem concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được phân bổ ra sao?

Không cần thay đổi hoàn toàn thực đơn để mang đến những trải nghiệm mới cho bữa ăn gia đình. Đôi khi, một nguyên liệu mới cũng có thể tạo nên nét thú vị cho những món ăn quen thuộc hằng ngày. Với chất lượng cao cấp ổn định, vị ngọt tự nhiên và khả năng ứng dụng linh hoạt, mận khô California mang đến một lựa chọn đơn giản để các gia đình trẻ làm mới món quen, đồng thời giúp bữa ăn thêm ngon miệng, đa dạng và giàu dinh dưỡng.