Hơn 38.000 vé miễn phí xem concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được phân bổ ra sao?
Hà Nội dự kiến phát hành hơn 38.000 vé miễn phí cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, diễn ra lúc 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường, 7.000 vé phân phối trực tuyến; số còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hon-38-000-ve-mien-phi-xem-concert-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-duoc-phan-bo-ra-sao-1763500.html