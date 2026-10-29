Hơn 38.000 vé miễn phí dự kiến phát hành cho concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thành phố Hà Nội sẽ phát hơn 38.000 vé miễn phí xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra vào 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: M.H.

Theo Kế hoạch của thành phố Hà Nội, dự kiến hơn 38.000 vé miễn phí sẽ được phát hành để phục vụ khán giả tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường thuộc Hà Nội; 7.000 vé được phân phối thông qua các nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Việc phát hành vé miễn phí nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân được trực tiếp thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt, hòa mình vào không khí ngày hội văn hóa tại Thủ đô. Người dân quan tâm có thể theo dõi các thông báo chính thức từ Ban Tổ chức để cập nhật phương thức và thời gian nhận vé.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra từ 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình có thời lượng tối đa 120 phút, với quy mô khoảng 50.000 người tham dự.

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tạo nên không gian trình diễn giàu bản sắc. Đặc biệt, những màn pháo hoa được bố trí đan xen trong các phần biểu diễn và kết thúc chương trình, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng cho khán giả.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối những giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đất nước; quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, năng động, sáng tạo, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

Đối với những khán giả không có điều kiện tham dự trực tiếp, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp trên các kênh, nền tảng của cơ quan, đồng thời lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân ở các khu vực xa trung tâm.

Để chuẩn bị cho sự kiện, thành phố Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức, dàn dựng nghệ thuật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, công tác thi công, tập luyện và sơ duyệt chương trình diễn ra từ ngày 9 đến 21-11-2026. UBND thành phố tổ chức tổng duyệt các phương án vào 16h ngày 22-11-2026 trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Với quy mô lớn, hình thức tổ chức kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại, cùng chính sách phát hành vé miễn phí, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô trong tháng 11, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.