Hơn 38.000 vé concert phát miễn phí mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chương trình Concert dự kiến thu hút 50.000 người, tại sân vận động Mỹ Đình.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình concert dự kiến thu hút 50.000 người, diễn ra lúc 20h ngày 24/11 - đúng Ngày Văn hóa Việt Nam - tại sân vận động Mỹ Đình, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên VTV, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng và truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của đài và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ Nhân dân vùng xa trung tâm.

Sự kiện có thời lượng 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống, đương đại và công nghệ sân khấu hiện đại. Đặc biệt có 15 phút bắn pháo hoa đan xen các tiết mục và kết thúc chương trình.

Theo Kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mà UBND TP.Hà Nội ban hành, có 38.000 vé, trong đó có 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình như: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khương Đình.

Mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại phân bổ về các đơn vị ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các khối lực lượng, đoàn viên, tình nguyện viên…

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, Hà Nội hướng tới tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình đồng thời góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.