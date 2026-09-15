Hơn 373 tỷ đồng vốn công đoàn 'tiếp sức' người lao động

Nhiều công nhân Công ty TNHH Nhật Hùng được tiếp cận gói vay khẩn cấp, giải quyết vấn đề “nóng” trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Mai Dung

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của các quỹ trợ vốn đang phát sinh những yêu cầu mới. Địa bàn quản lý mở rộng, số lượng công đoàn cơ sở và người lao động cần phục vụ tăng lên, nhưng nguồn vốn và nhân lực tại một số nơi chưa được bổ sung tương ứng.

Các quỹ đã triển khai cho 7.878 đoàn viên, người lao động vay vốn, trong đó có 3.026 lao động nữ. Giá trị mỗi hợp đồng từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, thời hạn vay phổ biến từ 24 đến 36 tháng.

Từ nguồn vốn này, 3.181 việc làm mới đã được tạo ra, chủ yếu trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nhỏ và dịch vụ. Thu nhập của người vay tăng thêm khoảng 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Điều này đã góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động của mình.

Tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi và Thái Nguyên, nguồn vốn hiện có được đánh giá chưa đáp ứng nhu cầu vay trong thời gian tới.

Điểm tích cực là một số quỹ đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Quỹ Trợ vốn Thủ đô sử dụng phần mềm Smart Fund để quản lý tín dụng, kế toán; triển khai ứng dụng trên thiết bị di động và tích hợp mã QR, giúp giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai lệch trong thu, nộp tiền.

Quỹ Trợ vốn Cần Thơ ứng dụng tài khoản doanh nghiệp của ngân hàng trong quản lý dòng tiền, giải ngân và thu hồi vốn. Quỹ Trợ vốn Thái Nguyên lồng ghép cho vay với tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và các chính sách liên quan.

Đây là những cách làm cho thấy quỹ trợ vốn không chỉ cung cấp tiền vay, mà còn có thể đồng hành, tư vấn và hỗ trợ người lao động trong suốt quá trình sử dụng vốn.