Ngày 17/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 370 tỷ đồng.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trên đồi Bến Tắt, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Các công trình tập trung tại hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và một số địa điểm ghi công liệt sĩ khác. Đây là những dự án trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Xây đền thờ Bác Hồ, tháp đại bi cao 65m

Trong số các dự án được phê duyệt, lớn nhất là dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, với tổng mức đầu tư sơ bộ 300 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.

Dự án gồm hai hợp phần tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh dự kiến xây dựng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ có diện tích 500m², đồng thời chỉnh trang khu vực đài tưởng niệm. Tổng vốn đầu tư cho các hạng mục này khoảng 91 tỷ đồng.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Trong khi đó, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, các hạng mục được đầu tư với quy mô lớn hơn, gồm đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m², nhà khánh tiết kết hợp làm việc một tầng rộng 600m² và công viên tưởng niệm rộng 1,4ha.

Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng tháp đại bi 13 tầng trên khối đế cao 5m, tổng chiều cao dự kiến 55-65m. Khu vực này còn được quy hoạch công viên và bến thả hoa, hình thành không gian tưởng niệm kết nối từ nghĩa trang ra sông Hiếu.

Với tổng vốn đầu tư 209 tỷ đồng, các hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho không gian tri ân, đồng thời tăng tính kết nối với cảnh quan đô thị Đông Hà.

Nâng cấp nhà trưng bày, chỉnh trang tuyến quốc lộ 9

Không chỉ đầu tư bên trong các nghĩa trang, Quảng Trị còn dành 40 tỷ đồng chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn quốc lộ 9 đi qua Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị - nơi yên nghỉ của 3.060 phần mộ liệt sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước.

Dự án có chiều dài 3,67km, từ Km 2+860 (nút giao đường Trần Hưng Đạo - Khóa Bảo) đến Km 6+530 (cầu Bà Đáp). Các hạng mục gồm hoàn thiện vỉa hè hai bên tuyến, hệ thống cây xanh, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và cải thiện cảnh quan khu vực.

Một công trình khác cũng được quan tâm là nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, với kinh phí nâng cấp 30 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa.

Công trình hiện đã xuống cấp, dự kiến được cải tạo theo hướng hiện đại, kết hợp phương thức trưng bày truyền thống với công nghệ số. Nội dung trưng bày tập trung tái hiện lịch sử con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, lan tỏa thông điệp "Khát vọng hòa bình - Trân trọng quá khứ".

Ngoài các công trình tại hai nghĩa trang quốc gia, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc ở xã Nam Trạch cũng được phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 4,39 tỷ đồng.

Dự án tập trung xây dựng nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, nhà quản trang, khắc phục tình trạng xuống cấp, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ. Đặc biệt, địa phương có hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Trường Sơn và Đường 9, nơi yên nghỉ của hàng vạn người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.