Hơn 37,5 triệu lượt phương tiện lưu thông trên 15 tuyến cao tốc đầu tư công

Phương tiện qua trạm thu phí không dừng trên cao tốc bắc-nam, phía đông.

Chiều 5/11, theo số liệu từ Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng), 15 tuyến cao tốc đầu tư công thuộc tuyến cao tốc bắc-nam phía đông bắt đầu tổ chức thu phí từ tháng 3/2026. Sau 8 tháng vận hành, tổng lưu lượng phương tiện qua các tuyến đạt 37.525.668 lượt, tổng giá trị thu phí đạt khoảng 3.507 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện qua 15 tuyến cao tốc đạt 5.858.921 lượt, với số thu phí 552,79 tỷ đồng. Sang tháng 10/2026, tổng lưu lượng đạt 5.760.042 lượt, tương ứng số thu phí 548,9 tỷ đồng.

So với tháng 9, lưu lượng phương tiện trong tháng 10 giảm 98.879 lượt, tương đương 1,69%; số thu phí giảm 3,89 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,7%.

Như vậy, trong tháng 10/2026, cả lưu lượng phương tiện và giá trị thu phí trên các tuyến cao tốc này đều giảm nhẹ so tháng trước. Tuy nhiên, mức biến động không lớn, với lưu lượng giảm chưa đến 2% và số thu phí giảm khoảng 0,7%.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các số liệu được tổng hợp từ hệ thống dữ liệu thu phí đường bộ, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và đánh giá tình hình khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công thuộc tuyến cao tốc bắc-nam phía đông.

Việc tổ chức thu phí trên các tuyến cao tốc đầu tư công là cơ sở để theo dõi lưu lượng phương tiện, doanh thu khai thác, đồng thời phục vụ công tác quản lý, vận hành và đánh giá hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.