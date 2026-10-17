Hơn 366 tỷ đồng hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Đại đoàn kết - Lan toả tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Chương trình (Ảnh: Quang Vinh).

Phát biểu tại Chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn 2024-2026 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường xảy ra tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, nhất là những gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều gia đình rơi vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha, trắng tay, mất đi toàn bộ cơ nghiệp tích góp cả đời chỉ sau một đêm; có làng xóm bị vùi lấp, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu cũng bị mất trắng, hằng trăm ngàn ngôi nhà cũng bị đổ sập.

"Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ.

Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, sự đóng góp của đồng bào trong và ngoài nước đã góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo và những người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

"Chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội;

Đồng thời, đề nghị không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình (Ảnh: Quang Vinh).

Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài: tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ là những hạt nhân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, kết nối sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi hành động trợ giúp, dù là nhỏ nhất; mỗi căn nhà Đại đoàn kết được dựng lên; mỗi suất học bổng được trao đi; mỗi sinh kế được trao tay... đều sẽ là những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm tin, giúp người nghèo tự tin vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, Nghĩa đồng bào", chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, tại chương trình đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với hơn 366 tỷ đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Chương trình cũng đã tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.