Hơn 360 triệu đồng chương trình 'Nâng bước đến trường' được trao đến học sinh

Sau hơn một tháng kêu gọi bạn đọc cùng chung tay ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”, tính đến ngày 22/9/2026, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ số tiền 401.207.647 đồng thông qua tài khoản của Báo VietNamNet. Ngoài ra, chương trình còn kết nối thêm các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên hành trình học tập.

Từ những nguồn kinh phí này, ngay khi bước vào năm học mới 2026-2027, Báo VietNamNet đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương, giúp các em có thêm điều kiện học tập và theo đuổi những ước mơ phía trước.

Ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet trao số tiền 20,5 triệu đồng từ Chương trình "Nâng bước đến trường" đến em Vũ Phạm Thu Trang (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Phạm Văn Bắc

Cụ thể, ngày 14/9, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) trao học bổng với số tiền 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi em được nhận 10 triệu đồng.

Các học sinh nhận học bổng gồm Đặng Ngọc Cát Tiên, Hồ Thị Bảo Ngân, Hồ Thị Kim Anh, Nhan Quang Tường và Vi Lê Nhật Tân, đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kpa - Kơlơng; Phạm Huỳnh Gia Huyền, học sinh lớp 7 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức; và Hồ Thị Huyền Trân, học sinh Trường Mẫu giáo Họa Mi.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Phước Trà (TP Đà Nẵng) trao học bổng 70 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hà Nam

Đồng thời, tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Báo VietNamNet đã trao học bổng cho 9 học sinh vừa trúng tuyển đại học và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 292.300.000 đồng.

Trong đó, mỗi em được chương trình “Nâng bước đến trường” trao 20 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại là số tiền bạn đọc ủng hộ riêng cho từng em và nguồn hỗ trợ được kết nối thêm qua chương trình.

Cụ thể, Báo VietNamNet đã trao đến các em: Vũ Phạm Thu Trang (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa): 20,5 triệu đồng; Nguyễn Thị Hiền (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An): 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh): 20,3 triệu đồng; Nguyễn Văn Tiến (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh): 21,4 triệu đồng; Nguyễn Văn Mạnh (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh): 23 triệu đồng; hai chị em Nguyễn Uyên Nhi và Nguyễn Thị Như Quỳnh (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị): 42 triệu đồng; Trương Lê Bình Thuận (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị): 22,8 triệu đồng.

Riêng trường hợp Phan Lê Thanh Trà (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), sau khi đọc thông tin về em trong chương trình “Nâng bước đến trường”, Tập đoàn GELEX đã đồng hành cùng Báo VietNamNet, trao thêm 100 triệu đồng hỗ trợ em. Khoản tiền này không nằm trong số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản chương trình, nâng tổng số tiền Báo trao cho Trà lên 122,8 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Tập đoàn GELEX trao gói học bổng tới em Phan Lê Thanh Trà (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Thiện Lương

Như vậy, đến nay, Báo VietNamNet đã trao tổng cộng 362,3 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên qua chương trình “Nâng bước đến trường”.

Số tiền còn lại trong nguồn bạn đọc ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục trao đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Ninh Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị và các địa phương khác.

Chương trình “Nâng bước đến trường” hướng tới việc lan tỏa tinh thần vượt khó, hiếu học của trẻ em, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tiếp thêm điều kiện để các em duy trì việc học và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Để chương trình tiếp tục được triển khai, Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay ủng hộ “Nâng bước đến trường”, đồng hành với những học sinh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn nỗ lực học tập, hướng tới tương lai.

Mỗi sự chia sẻ, ủng hộ của bạn đọc sẽ góp thêm một phần nguồn lực để các em có thêm điều kiện vững bước trên con đường học tập.

Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”

Dưới đây là danh sách bạn đọc chung tay ủng hộ chương trình "Nâng bước đến trường" từ ngày 14/8 - 22/9/2026: