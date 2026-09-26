Hơn 36 triệu thửa đất chưa hoàn thành dữ liệu, đề xuất lùi tiến độ đến cuối 2027

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị lùi thời hạn hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027, trong bối cảnh còn hơn 36,7 triệu thửa chưa được xây dựng dữ liệu.

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Theo báo cáo gửi Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ngày 21/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, tính đến 15/9, cả nước đã tổng hợp, cập nhật tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 105 triệu thửa đất tại 34 tỉnh, thành phố.

Trong số đó, 68,3 triệu thửa đã được đồng bộ dữ liệu. Đáng chú ý, số thửa cần tiếp tục bổ sung, xác thực để làm giàu, làm sạch giảm mạnh, còn số thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu lại tăng.

Cụ thể, nhóm 2-những thửa đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực còn 20,53 triệu thửa, giảm hơn 4,18 triệu thửa so với ngày 25/8 và giảm tới 14,03 triệu thửa so với cuối tháng 7.

Ngược lại, nhóm 3 là những thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu-tăng lên 36,77 triệu thửa, cao hơn 2,06 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8 và tăng 9,26 triệu thửa so với ngày 30/7.

Cụ thể, nhóm 2-những thửa đã có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực còn 20,53 triệu thửa, giảm hơn 4,18 triệu thửa so với ngày 25/8 và giảm tới 14,03 triệu thửa so với cuối tháng 7.

Ngược lại, nhóm 3 là những thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu-tăng lên 36,77 triệu thửa, cao hơn 2,06 triệu thửa so với kỳ báo cáo ngày 25/8 và tăng 9,26 triệu thửa so với ngày 30/7.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, đất đai có tính biến động cao, nguồn gốc sử dụng đa dạng và phức tạp, đặc thù theo từng địa phương nên phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng dữ liệu.

Bộ đã phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời cùng Bộ Công an hỗ trợ, giải đáp qua các nhóm kỹ thuật trực tuyến.

Một số địa phương cũng phản ánh hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng kịp nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung nâng cấp hạ tầng, phần mềm để bảo đảm năng lực đồng bộ dữ liệu. Về tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, Bộ Tài chính đã phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc theo đề nghị của các địa phương và đơn vị liên quan...

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, điều kiện thực tế và những khó khăn trong quá trình triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đến tháng 12/2027. Đề xuất này được Bộ đặt ra theo định hướng tại Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Theo Nghị quyết 21, đến hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Do đó, đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào phần việc còn thiếu, đặc biệt tại những khu vực chưa hoàn tất đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu.