Hơn 36 nghìn bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Hải Phòng

Ban Tổ chức trao giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Ảnh: Báo Hải Phòng

Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc của Hải Phòng thu hút sự tham gia của học sinh thuộc 545 trường học, tại 75 xã, phường, đặc khu. 36.450 bài dự thi đã được tuyển chọn tại cơ sở. 126 bài dự thi được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Các bài dự thi thể hiện sự đầu tư và sáng tạo rõ nét. Bên cạnh hình thức viết bài truyền thống, nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thể hiện bài dự thi thông qua video clip, tranh minh họa, mã QR liên kết và các hình thức số hóa sản phẩm.

Đặc biệt, những ý tưởng và giải pháp phát triển văn hóa đọc do các em đề xuất như xây dựng tủ sách gia đình, tủ sách lớp học, trạm sách, câu lạc bộ đọc sách, kết nối bạn đọc trên các nền tảng số; hỗ trợ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận sách… đều thể hiện sự gần gũi, sáng tạo và thiết thực.

Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã lựa chọn, công nhận và trao 2 giải tập thể và 62 giải cá nhân. Trong đó, phường Lê Thanh Nghị đạt giải tập thể "Địa phương có nhiều thí sinh đạt giải cao nhất", xã Tiên Lãng đạt giải tập thể "Đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất".

Các giải cá nhân bao gồm: 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 20 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Đặc biệt, 3 cá nhân đạt giải Nhất đã được Ban Tổ chức đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương.