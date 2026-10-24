Hơn 36.500 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng làm metro số 2 Thủ Dầu Một - TPHCM

UBND TPHCM vừa quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn từ TP Thủ Dầu Một đến TPHCM (tên dự án theo địa giới cũ - PV) với tổng số vốn hơn 36.586 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án này được giao cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị trực tiếp làm chủ đầu tư nhằm tạo quỹ đất sạch và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Tuyến metro số 2 đoạn qua phường Lái Thiêu dự kiến sẽ đi ngầm. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai một lần trên toàn tuyến dài khoảng 33,2km đi qua địa bàn 16 phường.

Dự án dự kiến tác động đến khoảng 85,8ha đất các loại (đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và các loại đất khác) cùng khoảng 2.652 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 560 trường hợp phải thu hồi toàn bộ nhà đất.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như lưới điện, viễn thông, cấp thoát nước và cây xanh cũng sẽ được di dời đồng bộ.

TPHCM đặt mục tiêu tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí phục vụ khởi công và thi công ngay trong quý 1 năm 2027, đồng thời hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường và tái định cư trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2027.

Đối với khoảng 560 hộ dân thuộc diện thu hồi toàn bộ nhà đất, chính quyền địa phương sẽ rà soát, bố trí quỹ nhà và đất tái định cư tại chỗ hoặc các khu vực lân cận, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trước khi thu hồi đất.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 có chiều dài khoảng 33,2km, trong đó có khoảng 17,8km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Tuyến bắt đầu kết nối từ ga S5 thuộc tuyến metro số 1, tại phường Bình Dương đến điểm cuối kết nối ga Tao Đàn thuộc metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), tại phường Bến Thành. Toàn tuyến bố trí 24 nhà ga gồm 11 ga trên cao, 13 ga ngầm và khu depot Hiệp Bình Phước rộng 26,8ha phục vụ sửa chữa, đậu tàu.