Hơn 36.500 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM

Tuyến metro dài khoảng 33,2km, có điểm đầu tại ga S5 thuộc tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (phường Bình Dương) và điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 TP.HCM (phường Bến Thành).

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời mở ra cơ hội phát triển đô thị theo mô hình TOD (Ảnh: Liên danh tư vấn).

Tuyến đi qua 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Để triển khai dự án, TP.HCM dự kiến thu hồi khoảng 85,82ha đất, ảnh hưởng đến 2.652 trường hợp. Trong đó, 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất, gồm 558 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức; 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất, gồm 2.043 hộ gia đình, cá nhân và 49 tổ chức.

Quỹ nhà, đất tái định cư dự kiến được rà soát, bố trí tại các khu tái định cư hiện có ở phường Phú Lợi, Thuận An và những khu vực liên quan. Thành phố sẽ nghiên cứu bổ sung quỹ nhà, đất tái định cư phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn.

Nhu cầu tái định cư, tạm cư cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn tất kiểm đếm, xác minh điều kiện của từng trường hợp và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND các phường có tuyến metro đi qua được giao chủ trì xác định nhu cầu tái định cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án bố trí nhà, đất tái định cư.

Thành phố yêu cầu bảo đảm điều kiện bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc diện phải bố trí tái định cư theo quy định. Việc xác định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai cùng các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với dự án đường sắt đô thị.

UBND TP.HCM lưu ý, việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không thay thế các thủ tục thu hồi đất, xác định giá đất và phê duyệt phương án bồi thường cụ thể theo quy định.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến tháng 2/2027, các địa phương sẽ triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xây dựng giá đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM được quy hoạch dài hơn 1.000km. Hiện, thành phố đang khai thác gần 20km tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo mục tiêu đến năm 2030, mạng lưới metro sẽ mở rộng lên khoảng 255km.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã khởi công hoặc động thổ ba dự án gồm Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ.