Hơn 350 người ngộ độc khi ăn bánh mì Hồng Ngọc, phạt cơ sở 94 triệu đồng

Liên quan vụ hơn 350 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 37, chiều 26/10, ông Nguyễn Phi Đa - Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37, địa chỉ tại phường Đạo Thạnh.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, hộ kinh doanh Lò bánh mì Hồng Ngọc 37 đã có vi phạm gồm: Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh; bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 16/6 đến ngày 3/7, đã có tổng cộng 352 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở này, rất may không có trường hợp tử vong.

Với các lỗi vi phạm trên, lò bánh mì Hồng Ngọc 37 bị phạt chính tổng số tiền 94 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động 4 tháng, và thanh toán toàn bộ khám, điều trị của 352 nạn nhân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/6, Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, một số bệnh viện trong vùng tiếp nhận nhiều trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc, tại địa chỉ 64-66 Bis-62 Lý Thường Kiệt. Ngay sau đó cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra cơ sở bánh mì trên và buộc tạm ngừng hoạt động từ chiều 16/6.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì lớn, với cả trăm cơ sở ở nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2024 tới nay, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm thứ 3 xảy ra tại chuỗi bánh mì thương hiệu này.