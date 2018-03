Hơn 35 % người dùng internet Việt Nam có nguy cơ bị tấn công

Thống kê từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT và Bkav cho biết, năm 2017, internet Việt Nam bị đe dọa bởi xấp xỉ 10.000 vụ tấn công mạng.

Nhiều thông tin cá nhân bị lộ lọt do người sử dụng internet Việt Nam không chú ý bảo mật - Ảnh minh họa

Tại hội thảo Kinh tế số và an ninh mạng ở Việt Nam diễn ra sáng nay, 29.3, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, cho biết rủi ro an ninh, an toàn thông tin đã gia tăng đáng kể từ số lượng vụ việc và mức độ thiệt hại.

Theo thống kê của hãng bảo mật Kaspersky, năm 2017 có trên 35% người dùng internet Việt Nam có khả năng bị tấn công mạng, xếp thứ 6 thế giới. Số liệu từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT và Bkav cho hay, trong năm 2017, internet Việt Nam đã bị đe dọa bởi 10.000 vụ tấn công mạng, gây thất thoát khoảng 12.300 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nguy cơ cao song nhận thức của người sử dụng internet và công nghệ tại Việt Nam vẫn tương đối thấp, dù luật An toàn thông tin mạng được thông qua năm 2015 và có hiệu lực năm 2016. Trong số hơn 50 triệu người sử dụng internet, có tới 35,01 % người dùng có khả năng bị tấn công, tỷ lệ người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử ở Việt Nam bị tấn công mạng là 2,4 %.

Bản thân người sử dụng các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội không nhận thức được mức độ nguy hiểm của các hành vi tấn công trên mạng để bảo vệ an toàn các tài khoản cá nhân như tuân thủ các yêu cầu về bảo mật. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tội phạm mạng, hoặc của các hành vi tấn công mạng, đánh cắp hoặc làm sai lệch các thông tin đời tư cá nhân.

Cũng tại hội thảo, bà Ping Kitnikone - Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết, 71 % các tấn công mạng trong 2 năm vừa qua hướng tới doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển dựa trên kinh tế số, càng cần tìm được điểm cân bằng giữa chính sách phát triển kinh tế số và thực tế phát triển an ninh mạng.

Mai Hà