Hơn 35 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên đang thực hiện giải ngân vốn vay ưu đãi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của tỉnh Hưng Yên đã giúp 678 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm cho 15.794 lao động; 5 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giúp gần 1.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học ngành STEM được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng, cải tạo hơn 35 nghìn công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 468 hộ gia đình có nhà ở ổn định cuộc sống theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP; giúp 111 người chấp hành xong án phạt tù và 10 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng dân cư.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Hưng Yên đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tổng dư nợ đến 30/9/2026 của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên đạt 11.711 tỷ đồng, tăng 13% so với 31/12/2025, thực hiện 91,1% kế hoạch tăng trưởng năm 2026.