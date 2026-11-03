Hơn 35.000 lượt khách tham dự Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Công suất buồng, phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt trung bình từ 80% - 100%, riêng các ngày nghỉ cuối tuần, các cơ sở lưu trú đạt 100% công suất.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Diễn ra đúng thời điểm thung lũng Bắc Sơn bước vào mùa lúa chín, lễ hội năm nay tiếp tục ghi dấu ấn khi bước vào mùa vàng thứ hai kể từ khi Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025”.

Du khách chụp ảnh cánh đồng lúa chín tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Trong khuôn khổ lễ hội, Nhân dân và du khách đã được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: chèo bè, chèo ván đứng (SUP) ngắm cảnh thung lũng lúa; đua bè trên suối; trải nghiệm gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ; theo dõi trình diễn quy trình làm ngói âm dương, chế tác đàn tính; thưởng thức các món ẩm thực...

Đoàn học sinh trải nghiệm tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Thành công của lễ hội đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của du lịch xã Bắc Sơn. Theo đó, tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng lượng khách du lịch đến xã Bắc Sơn đạt 201.900 lượt (trong đó có 31.138 lượt khách lưu trú); tổng thu du lịch ước đạt 121 tỷ đồng.

Kết quả bước đầu khẳng định hiệu quả từ việc triển khai Đề án phát triển Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn cũng như các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy du lịch Bắc Sơn ngày càng phát triển.