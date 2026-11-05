Hơn 341 tỷ đồng doanh thu từ 7 trạm thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khu Quản lý đường bộ III vừa công bố kết quả kiểm tra doanh thu, lưu lượng phương tiện và công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại 7 trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, khai thác trong quý III/2026.

Trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, tổng doanh thu tại 7 trạm Túy Loan, Phong Thử, Hà Lam, Tam Kỳ, Chu Lai, Bắc Quảng Ngãi và Quảng Ngãi đạt hơn 341 tỷ đồng. Số liệu doanh thu báo cáo đều khớp với biên bản đối soát.

Trong đó, trạm Túy Loan đạt hơn 146 tỷ đồng, trạm Quảng Ngãi đạt hơn 126 tỷ đồng, là hai trạm có doanh thu lớn nhất tuyến. Các trạm còn lại ghi nhận doanh thu từ gần 10 tỷ đồng đến gần 25 tỷ đồng. Theo báo cáo của VEC, doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế quý III/2026.

Tuy nhiên, số liệu lưu lượng phương tiện giữa báo cáo doanh thu và phần mềm quản lý thu phí có sự chênh lệch tại cả 7 trạm. Đáng chú ý, tại trạm Quảng Ngãi (Km131+500), báo cáo ghi nhận 358.680 lượt xe, trong khi hệ thống chỉ ghi nhận 348.899 lượt, chênh lệch 9.781 lượt. Tại các trạm còn lại, mức chênh lệch từ 5 - 80 lượt xe.

Khu Quản lý đường bộ III cho biết, các nguyên nhân chênh lệch đã được giải trình, xác nhận tại biên bản kiểm tra từng trạm và không ảnh hưởng đến doanh thu thực tế.

Bên cạnh kết quả đối soát doanh thu, cơ quan quản lý cũng chỉ ra một số bất cập trong vận hành hệ thống thu phí điện tử. Cụ thể, một số phương tiện đã được kích hoạt miễn phí ETC nhưng hệ thống vẫn ghi nhận trạng thái xe vào chưa ra.

Đáng chú ý, phần mềm thu phí chưa có chức năng ghi nhận xe vượt trạm. Đơn vị vận hành phải tạo giao dịch OTC để truy thu, gây khó khăn cho việc tra cứu, theo dõi và kiểm tra giao dịch.

Công tác sao lưu dữ liệu cũng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Dữ liệu video bị gián đoạn tại một số thời điểm do sự cố thiết bị và bảo trì hệ thống theo kế hoạch. Dù đơn vị cung cấp dịch vụ đã lắp thêm camera dự phòng để bổ sung dữ liệu, Khu Quản lý đường bộ III đánh giá tình trạng này vẫn ảnh hưởng đến việc sao lưu theo quy định tại Thông tư 34/2024/TT-BGTVT.

Trước những tồn tại trên, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu VEC chỉ đạo các đơn vị liên quan bổ sung chức năng ghi nhận xe vượt trạm trên phần mềm, khắc phục tình trạng xe được miễn phí ETC vẫn bị ghi nhận chưa ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo trì thiết bị, bảo đảm hệ thống thu phí hoạt động ổn định, liên tục.

Đặc biệt, VEC phải chấn chỉnh công tác sao lưu dữ liệu, bảo đảm đáp ứng quy định và báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại về Khu Quản lý đường bộ III.