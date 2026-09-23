Hơn 330.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè

Anh Trương Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc

Chiến dịch gồm chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Các hoạt động tập trung vào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân và thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Trong xây dựng nông thôn mới, 607 đội hình với hơn 19 ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia, triển khai 210 công trình, tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

Tại 5 xã khu vực biên giới, 377 đội hình với hơn 11 ngàn đoàn viên, thanh niên thực hiện 477 lượt hỗ trợ, huy động nguồn lực gần 600 triệu đồng. Nội dung thực hiện tập trung vào thắp sáng đường biên, hỗ trợ sinh kế, chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường, khám sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công.

Một điểm nhấn của chiến dịch năm nay là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Theo Tỉnh Đoàn, 87% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và khoa học công nghệ, 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và 80% sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đánh giá một số hoạt động triển khai chưa đồng đều, một số công trình thiếu tính bền vững và khả năng nhân rộng còn hạn chế.

Thời gian tới, hoạt động tình nguyện được định hướng chuyển từ những phần việc mang tính thời điểm sang các công trình có địa chỉ cụ thể, có sản phẩm và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Các đại biểu và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 chụp hình lưu niệm

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao Bằng khen cho 72 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.