Hơn 33 năm tù cho nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 355kg pháo hoa nổ

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2025, Tống Thanh Tùng biết một phụ nữ quốc tịch Campuchia thường gọi là “Ôn” có bán pháo nên liên hệ đặt mua để đưa về bán kiếm lời dịp Tết. Ngày 04/01/2026, Tùng thỏa thuận mua 21 bao pháo, gồm 210 hộp, với giá 84 triệu đồng, đồng thời thuê 5 người gồm: Hoài, Phi, Tưnh, Nghi và Hiếu vận chuyển với tiền công 30.000 đồng/hộp.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Tùng dùng thuyền gỗ gắn động cơ di chuyển đến khu vực bãi đá giữa sông Sa Thầy (thuộc địa phận xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) nhận pháo từ một số người Campuchia, sau đó vận chuyển vào bãi cát ven sông để nhóm người được thuê đưa lên khu vực lô cao su gần Quốc lộ 14C cất giấu. Khi đang vận chuyển, cả nhóm bị lực lượng Công an phát hiện, truy đuổi. Hoài bị bắt tại chỗ, những người còn lại bỏ chạy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 21 bao chứa 209 hộp pháo. Kết luận giám định xác định số pháo trên là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 355,3kg; tại nhà Tùng còn phát hiện 1 hộp pháo hoa nổ nặng 1,7kg.

Nhóm bị cáo tại phiên xét xử

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tống Thanh Tùng 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Nghi 6 năm tù; Chanh Hoài 5 năm 6 tháng tù; Rơ Lan Tưnh 5 năm 3 tháng tù; Hà Văn Phi 5 năm tù và Dương Đức Hiếu 4 năm 3 tháng tù, cùng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người vì lợi ích trước mắt mà bất chấp pháp luật, tham gia mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, nhất là tại khu vực biên giới. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến pháo nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cộng đồng.